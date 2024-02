C’è Diakitè dal primo minuto. Le probabili formazioni di Palermo-Bari e come vederla in tv

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle probabili formazioni del match tra Palermo e Bari.

Modulo nuovo (per ora il 4-3-3 sembra accantonato), due volti nuovi e ci auguriamo qualcosa di nuovo anche sul piano della qualità del gioco. Come abbiamo detto Ranocchia può essere il giocatore capace di mettere ordine nella confusa manovra del Palermo, valorizzando con le sue giocate anche il movimento degli esterni.

Oggi Insigne sembra favorito su Di Mariano che aveva giocato inizialmente a Catanzaro, a sinistra ovviamente giocherà Di Francesco. Corini ha modificato il modulo senza rinunciare alla trazione laterale, questo vuol dire che le cosiddette «ali» resteranno di fondamentale importanza per raggiungere i traguardi sperati. «Ali» che finora non hanno dato l’apporto atteso e che in questo mercato invernale sono state messe chiaramente in discussione.

Se il Palermo aveva quasi chiuso per Verde, se (nessuno lo ha smentito) ha cercato di prendere anche Caso un motivo ci deve pur essere. Un chiaro messaggio in prospettiva futura, anche perché il giovane e talentuoso Traorè vorrà giocarsi le sue chance. In avanti dopo la squalifica tornerà Brunori, che senza togliere nulla al valore di Soleri, resta l’unico vero punto fermo dell’attacco rosanero. In questo reparto nulla è cambiato a gennaio dopo la prodezza di Soleri contro il Modena: a Brunori il compito di trascinare i rosa, a Soleri l’incombenza di risolvere le imprese disperate.

Serie B, Palermo-Bari: come vederla in tv e in streaming