Intervenuto ai microfoni di “2 de Punta”, Edinson Cavani, neo attaccante del Manchester United, ha parlato della sua esperienza con il Coronavirus. Ecco le sue parole:

«E’ stato dopo il nostro arrivo dalle vacanze in Spagna. Abbiamo fatto un test che è risultato negativo e poi abbiamo rifatto il test perché la mia ragazza aveva mostrato dei sintomi. Il secondo test è risultato positivo per entrambi. Oltre all’amore per il calcio, c’era anche la salute della famiglia. E quando uno è vicino alla propria famiglia, alla propria terra…ho pensato di smettere di giocare. Aspettando che tutto questo passasse».