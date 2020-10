Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Paganese, Antonio Calabro, allenatore del Catanzaro, si è espresso così:

«Il mio e il nostro obiettivo è sempre quello di fare il massimo. Per il mercato sapevamo che ci sarebbe voluto tempo affinché la rosa si completasse. La Paganese è squadra ostica. Faranno un determinato tipo di gioco. Si compatteranno cercando di sfruttare le ripartenze e le palle inattive. Dobbiamo iniziare a mettere in campo la nostra identità. L’organico? Sono molto soddisfatto. E’ pieno di giocatori bravi, ma non tutti umanamente e moralmente possono far parte di questo gruppo. Chi è arrivato è voluto venire fortemente a Catanzaro. L’inserimento dei nuovi avverrà step by step e in base alle esigenze del gruppo. Ho dei giocatori che oggi pensano al “NOI” e non al singolo. A livello mentale e per la maglia questo è importantissimo. Altobelli e Riccardi? Vedremo domani. Baldassin e Di Massimo si sono allenati normalmente prima di arrivare. Da fastidio vedere quello zero in classifica. Però, abbiamo riposato dopo i 120′ di Chievo. Genova? Pensiamo gara dopo gara. Vogliamo i tre punti domani».