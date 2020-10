Il match tra Ternana e Palermo, valevole per la terza giornata di lega Pro Girone C, verrà trasmesso in chiaro su Rai Sport. Ad annunciarlo è stato proprio il sito ufficiale della Lega Pro, di seguito la nota:

“La Lega Pro rende noto, a parziale modifica del Com. Uff. n. 22/DIV del 05.10.2020, che la sotto indicata gara verrà trasmessa in diretta televisiva Rai Sport.

MERCOLEDÌ 07 OTTOBRE 2020

GIRONE C

3a GIORNATA

TERNANA – PALERMO

Ore 15.00