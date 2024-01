Catanzaro-Palermo, Veroli: «Rosanero hanno fatto di tutto per vincere»

Intervistato al termine della sfida pareggiata contro il Palermo, il calciatore del Catanzaro Davide Veroli ha rilasciato le seguenti parole:

«Non è stata una partita semplice sapevamo che loro sono una squadra organizzata e con individualità importanti come Di Mariano. Dopo averla preparata bene in settimana, abbiamo fatto una buona partita sia in fase di possesso che di non possesso. È stato un punto che pesa in ottica salvezza, perché il Palermo ha fatto di tutto per provare a vincere. Ora ci prepariamo per la prossima gara. Infortunio? L’ho visto come un periodo dove dovevo lavorare senza fermarmi. Non mi sento un titolare, tutti siamo importanti e dobbiamo sempre dare il massimo. Il mister poi metterà in formazione chi meriterà di stare in campo. Sicuramente pensavo di trovare lo spazio sin da subito. Sono riuscito ad adattarmi al campionato, che però può sempre riservare difficoltà. Fisicamente mi sento bene, solo verso la fine ho accusato dei crampi».