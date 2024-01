Donadel: «Parma, Cremonese, Palermo e Venezia si giocheranno la promozione»

L’ex calciatore del Parma Marco Donadel ha parlato ai microfoni di “Tribal Football” esprimendosi sulla serie B.

Ecco le sue parole:

«Stiamo parlando di un campionato difficile, è molto bilanciato e provante dal punto di vista fisico e mentale. Penso che le squadre al momento in alta classifica saranno quelle che si giocheranno la promozione in Serie A: su tutte Parma, Cremonese, Palermo e Venezia. Spero che anche la Sampdoria possa raggiungerle, e in quelle partite, lo stadio pieno dei loro tifosi potrebbe dargli la spinta verso un risultato importante. Ci sono altre squadre che esprimono un ottimo calcio, come il Catanzaro, il Como e il Modena. Se continuano così, potrebbero sorprenderci».