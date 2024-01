Catanzaro-Palermo, Corini: «La scelta dei centrocampisti sarà dettata dall’avversario»

Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di venerdì sera tra Catanzaro e Palermo.

Ecco le sue parole sulla vasta disponibilità a centrocampo:

«Questa squadra giocherà con 3 centrocampisti e possono giocare strategicamente come vogliamo prenderci delle zone di campo e prenderci dei vantaggi. In mezzo al campo abbiamo intelligenza tattica e forza, un centrocampo equilibrato. La scelta dei giocatori sarà dettata dall’avversario. La lettura del centrocampo diventa fondamentale in una gara».