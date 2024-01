Catanzaro-Palermo, Corini: «Brunori e Soleri possono essere compatibili»

Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di venerdì sera tra Catanzaro e Palermo.

Ecco le sue parole sulla concorrenza tra Soleri e Brunori:

«Andiamo per step, venerdi non ci sarà Matteo, Soleri ha fatto qualcosa di importante col Modena. Sono contento di avere un reparto di attaccanti di qualità. Questa squadra ha fatto le cose migliori scendendo in campo con delle idee iniziali e sapendo di avere delle risorse. Anche nella partita quando Matteo è mancato abbiamo giocato con Soleri e Mancuso e abbiamo avuto più occasioni. Anche quando Mancuso ha giocato con Brunori abbiamo avuto una doppia punta in campo. Quindi Soleri e Brunori possono essere compatibili. Dobbiamo cercare una quadra per ottimizzare le nostre risorse offensive».