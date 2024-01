Catanzaro-Palermo, Corini: «Affronteremo il Bari con tanta voglia di vincere»

Intervenuto in mixed-zone il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato così del pari contro il Catanzaro:

«Lavoriamo e diamo continuità a queste prestazioni, portiamo a casa questo punto che lascia un po’ di rammarico. Trasformiamo questo rammarico con una settimana di lavoro per affrontare un’altra squadra di livello, il Bari con tanta voglia di vincere in casa dove abbiamo trovato continuità. Di Mariano-Insigne? Quando dico che sono tutti titolari è la verità, in settimana i calciatori mi fanno vedere tante cose. Di Mariano aveva le attitudini giuste per questa partita e Insigne a partita in corso poteva essere determinante. Oggi i cambi ci hanno dato una mano per provare a vincere questa gara».