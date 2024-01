Catanzaro-Palermo, Segre: «Lavoriamo intensamente, sono fiero di me e del gruppo»

Intervistato in mixed-zone al termine del pari contro il Catanzaro Jacopo Segre ha rilasciato le seguenti parole:

«Goleador? Un’emozione unica segnare con questa maglia mi rende fiero e orgoglioso per il lavoro che faccio e che fa il gruppo in settimana, stiamo lavorando intensamente per portare in partita il lavoro che svolgiamo in allenamento. Gli inserimenti sono sempre stati la mia caratteristica. Ho dei compagni forti che mi fanno grandi assist, io ho la bravura di inserirmi con i tempi giusti. Son felice, devo continuare così e dobbiamo continuare così, siamo forti e dobbiamo andare avanti».