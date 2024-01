Il Palermo, ancora una volta, rimanda l’appuntamento con la vittoria fuori casa che manca dalla gara vinta in casa del Modena ad ottobre e non va oltre l’1-1 in casa del Catanzaro per quella che era valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. A sbloccare la sfida è Biasci al 29′, il gol del pari è siglato da Segre al 49′. Il pareggio serve veramente a poco alle due squadre.

