Catanzaro-Mantova, Possanzini: «Possiamo ambire a qualcosa in più della salvezza»

Al termine del match contro il Catanzaro, pareggiato per 2 a 2, il tecnico del Mantova, Davide Possanzini, ha rilasciato le seguenti parole in conferenza stampa:

«Nulla da eccepire sull’espulsione, è entrato da dietro ed in maniera fallosa, ritengo che il rosso sia giusto. E’ stata una partita bella ed anche maschia, abbiamo fatto una buonissima prestazione anche quando siamo rimasti in dieci, risultato che mi soddisfa anche se a un certo punto non nascondo che con un uomo in meno pensavo anche di poterla vincere. Credo che possiamo toglierci qualche soddisfazione ed ambire a qualcosa in più della salvezza, abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque».