Il Brescia pareggia contro la Juve Stabia, Maraner: «Cose migliori fatte in parità numerica. Occasione persa»

Christian Maraner, vice allenatore dello squalificato Rolando Maran, ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0 a 0 rimediato sul campo della Juve Stabia:

«Potevamo fare qualcosa in più in superiorità numerica. Di logica si dovrebbe riuscire a portare a casa un risultato pieno, ma non è sempre così. Le cose migliori le abbiamo fatte in parità numerica; abbiamo approcciato benissimo, poi abbiamo avuto troppa fretta. Ho visto i giocatori rammaricati, è un gruppo che ha i valori. E’ stata presa come un’occasione persa, ma ci prendiamo il punto e non abbiamo subito gol. Lavoreremo su quello che non è andato bene. Con Galazzi e Bianchi abbiamo provato a togliere dei riferimenti ai difensori. Le scelte sono state fatte nell’ottica dell’equilibrio. Puoi essere pronto mentalmente a fare una partita diversa, ma poi rischi di subire il peso della superiorità numerica. La Juve Stabia, su questo campo, è forte e dà del filo da torcere a tutti».