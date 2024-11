La Reggiana pareggia a Cesena, Viali: «Mi è piaciuto il nostro coraggio. Col Sassuolo servirà organizzazione»

La Reggiana pareggia 1-1 contro il Cesena: questo il commento in conferenza di William Viali.

«Mi è piaciuto il coraggio della squadra, ce la siamo giocata contro una squadra che qui ha fatto 16 punti su 21. Preparata per non lasciare a loro il pallino del gioco, dovevamo essere più verticali negli ultimi 30 metri. Più ficcanti nella ripresa, dopo il gol subito non ci siamo disuniti, anzi. Presa anche una traversa alla fine, sono contento della prestazione dei ragazzi. Kabashi? Sono sicuro che tornerà utile, ha una buona condizione. È un giocatore qualitativo e di temperamento, ne abbiamo bisogno. Convinto che possa darci una mano. Classifica? Con una vittoria siamo nei playoff, è tutto relativo. Il Cesena 4 partite fa era sotto di noi. Io parlo di percorso. Sassuolo? La differenza è nei singoli, bisogna arrivarci con grande organizzazione negli spazi e nei raddoppi. Servirà una partita di grande qualità».