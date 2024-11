La Juve Stabia pareggia in dieci contro il Brescia, Pagliuca: «Meritavamo la vittoria»

Il tecnico della Juve Stabia, Guido Pagliuca, ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0 a 0 di oggi pomeriggio, sabato 23 novembre, contro il Brescia:

«Abbiamo prodotto tanto, i ragazzi si meritano i complimenti. Ci hanno fatto un tiro porta: anche se fosse entrato, non cambiava comunque il giudizio. Sono da acclamare: abbiamo bisogno della nostra gente. Era più giusto vincerla per i nostri meriti, ma muoviamo la classifica. La Curva Sud ci ha impressionato, devono capire lo sforzo che fanno questi ragazzi su ritmi altissimi. 18 punti sono tanti per il nostro percorso. Siamo giovani e alla prima esperienza in Serie B: vogliamo ripetere lo scorso anno. Io vedo i valori e gli stati d’animo. Piscopo è importantissimo per noi, oggi voglio menzionare soprattutto lui per tutto quello che fa. Mi dispiace per Varnier che ha grandi qualità: non cambio idea per l’espulsione».