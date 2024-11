Pari tra Cesena e Reggiana, Mignani: «La partita mi lascia buone sensazioni»

Oggi pomeriggio, sabato 23 novembre, il Cesena ha pareggiato 1 a 1 nel derby contro la Reggiana. Di seguito le parole di mister Michele Mignani rilasciate nella conferenza stampa post-partita:

«La partita mi lascia buone sensazioni. Ripartire dopo la sosta a volte è un punto interrogativo, ma ho trovato un atteggiamento giusto e di predisposizione al sacrificio. Accettiamo il risultato, ma sono contento della prova dei ragazzi. Shpendi? La prima qualità sua è l’umiltà. Ma non dobbiamo pensare di poterci appoggiare solo sulle sue spalle. Deve lavorare stando tranquillo. Concesso un po’ di palleggio basso alla Reggiana nel primo tempo, ma non credo che si possa parlare di sofferenza. Siamo entrati in campo consapevoli nel secondo tempo. Meritato il pareggio. Celia? Sono contento, abbiamo tante alternative in tutti i ruoli e a volte quando c’è bisogno è giusto puntare su alcuni. Giusto atteggiamento, poi le partite sono decise da episodi. Abbiamo sentito anche un po’ di tensione per il derby, ma sono contento della prestazione dei ragazzi»