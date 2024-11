Catanzaro-Mantova, Caserta: «Siamo una squadra viva, ma la vittoria tarda ad arrivare»

Al termine del match contro il Mantova, pareggiato per 2 a 2, il tecnico del Catanzaro, Fabio Caserta, ha parlato così in conferenza stampa:

«C’è rabbia per non aver vinto, cerchiamo sempre la vittoria che purtroppo non sta arrivando. Siamo tutti amareggiati e delusi per il risultato, nonostante la superiorità numerica siamo stati poco lucidi. Abbiamo la voglia matta di vincere la partita e quando arriva l’episodio negativo diventa tutto più complicato. Bisogna comunque elogiare l’atteggiamento dei ragazzi, che non vogliono perdere. Il Mantova gioca molto bene, continua il percorso di crescita con staff e giocatori dello scorso anno. Sapevamo le difficoltà di una squadra che palleggia molto bene e mette in difficoltà tutti. Siamo stati bravi nell’uno contro uno tranne nella circostanza del secondo gol biancorosso».

«Il Catanzaro – continua Caserta – è una squadra viva e non molla mai, ma in diversi frangenti facciamo errori nel palleggio. I ragazzi hanno dato tutto fino alla fine, concedendo però troppe ripartenze. Sull’1-1 abbiamo avuto l’occasione di Iemmello e la traversa, avessimo fatto gol ora staremmo parlando di un’altra partita. Abbiamo creato diverse palle gol, ma in questo momento non siamo fortunati. Non abbiamo approcciato bene alla partita, mentre negli ultimi venti minuti siamo stati troppo confusionari nella gestione del pallone. Io sono stato calciatore e capisco i ragazzi: loro lavorano sodo durante la settimana e quando non arriva la vittoria il dispiacere aumenta».