Catanzaro: Magalini e Foresti verso il rinnovo

Il Catanzaro, dopo essere stato eliminato dai play-off di Serie B per mano della Cremonese, non ha perso tempo e si sta già preparando per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Sud, è previsto un incontro il 3 giugno tra il presidente Noto e i direttori Giuseppe Magalini e Diego Foresti, con l’obiettivo di discutere il rinnovo dei loro contratti, in scadenza il 30 giugno. Ci sono segnali di ottimismo per una possibile continuazione della loro collaborazione con il club.

Una volta risolta la questione dei contratti, il Catanzaro inizierà a concentrarsi sul mercato. Un giocatore che ha attirato l’interesse del club è Mattia Felici della Feralpisalò, indicando che il club è già alla ricerca di rinforzi per migliorare la squadra.

Per quanto riguarda il tecnico Vincenzo Vivarini, il club è determinato a mantenerlo alla guida della squadra, ma ciò richiederà un progetto ambizioso per convincerlo a restare, soprattutto alla luce dell’interesse di altri club per lui, sebbene per ora si tratti solo di voci non confermate. Questa situazione dimostra che il Catanzaro è attivamente impegnato a costruire una squadra competitiva per il prossimo anno, sperando di ottenere risultati migliori e di soddisfare le aspettative dei tifosi.