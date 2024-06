Cosenza, Tutino nel mirino della Salernitana. L’agente: «Non è fantacalcio»

Gennaro Tutino ha avuto un’ottima stagione nell’ultimo torneo di Serie B, segnando 20 gol e attirando l’attenzione di numerosi club per il prossimo calciomercato. Il suo prestito attuale con il Cosenza, con un accordo di riscatto pattuito con il Parma, si sta dimostrando più complicato del previsto a causa dell’interesse di altre squadre.

Tra queste, la Salernitana, recentemente retrocessa dalla Serie A, sembra essere particolarmente interessata a Tutino come parte di un nuovo progetto tecnico per risalire in Serie A. L’agente del giocatore, Mario Giuffredi, ha discusso pubblicamente questa possibilità, sottolineando che, nonostante le critiche, è interessato a supportare le squadre della propria regione, il Sud Italia, e che considera Salerno una delle piazze più belle.

Questo interesse da parte della Salernitana e le dichiarazioni dell’agente potrebbero segnare l’inizio di trattative più serie per portare Tutino a Salerno, sebbene al momento non ci siano conferme ufficiali o dettagli più precisi sul possibile trasferimento.

Ecco le parole dell’agente del calciatore a “Tuttosalernitana.com”:

«Non è fantacalcio immaginarlo a Salerno, ma è presto. Al netto delle critiche, io sono uno del Sud che prova a dare una mano alle squadre della propria regione. Lo farei volentieri anche con la Salernitana, anche perché ci sono poche piazze più belle di Salerno».