TMW: “Palermo-Zanetti, situazione in stallo. Tre club di A pensano al tecnico”

Il primo obiettivo per la panchina del Palermo resta Paolo Zanetti. Stando a quanto riportato da Alessio Alaimo su “TMW” sul tecnico ci sarebbe anche l’interesse di tre club di A.

Paolo Zanetti è da tempo l’allenatore individuato dal Palermo per la prossima stagione. Al momento però non ci sarebbero stati passi avanti ulteriori tra le parti. Situazione in fase di stallo e che potrebbe avere un seguito in un senso o nell’altro nei prossimi giorni.

Frattanto all’allenatore legato all’Empoli fino al 2026 perché dopo la salvezza dei toscani è scattato il rinnovo per lui come per Aurelio Andreazzoli, pensano anche tre club di Serie A. Ci sarebbero stati infatti dei sondaggi da Udinese, Monza e Cagliari.

Giorni caldi, Zanetti è nel mirino del Palermo per rilanciare le proprie ambizioni dopo l’interregno Mignani che nonostante abbia ancora un altro anno di contratto non dovrebbe proseguire l’avventura in Sicilia. I rosanero pensano anche ad Alessio Dionisi, ex Sassuolo. Ma quello di Paolo Zanetti è un nome che scalda l’ambiente rosanero. Ma, intanto, al tecnico ex Empoli, ci pensa anche la Serie A. Udinese, Monza e Cagliari studiano le mosse per il futuro. E tra le idee per la stagione che verrà c’è anche Zanetti. In attesa della possibile accelerata da parte dei rosanero.