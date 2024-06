Bari: idea Giacchetta della Cremonese per il ruolo di Ds

In attesa di capire quale sarà il futuro di Ciro Polito, il Bari si guarda intorno per individuare un potenziale sostituto. Secondo quanto riportato da Franco Cirici de “La Gazzetta dello Sport” durante il “PianetaBari Talk”, il nome di Simone Giacchetta, attuale direttore sportivo della Cremonese, è ritornato in auge nelle considerazioni della dirigenza del Bari.

Giacchetta era già stato preso in considerazione dal club biancorosso tre anni fa, ma in quella occasione il Bari aveva optato per Polito. Ora, con la partenza di Polito, il Bari sembra interessato a rivolgersi nuovamente a Giacchetta. La situazione potrebbe evolversi rapidamente dopo la finale dei play-off, momento dopo il quale sono attesi i primi contatti ufficiali tra il Bari e Giacchetta.

Questo movimento nel panorama dirigenziale riflette il desiderio del Bari di rafforzare la propria struttura per competere efficacemente nei campionati futuri, evidenziando l’importanza di una guida esperta e competente nel ruolo di direttore sportivo.