Come riportato da pianetaserieb.it, a Catanzaro è ansia per Ghion. Il centrocampista è uno dei perni fondamentali della squadra allenata da Vivarini e quest’oggi ha abbandonato la sessione d’allenamento in lacrime.

I problemi muscolari non gli stanno lasciando tregua e certamente nei prossimi giorni sarà sottoposto a esami per comprendere se c’è una nuova lesione ad un passato infortunio subito.