Brescia, Lezzerini: «Puntiamo ai playoff. Serie A? A tutti piace sognare»

Al termine del match terminato 0-0 tra Ternana e Brescia, il portiere delle rondinelle si è espresso in conferenza stampa. L’estremo difensore ha parlato sia della partita ma soprattutto sull’obiettivo del club, con un occhio alla Serie A.

«Mi piace sempre vedere le cose in positivo quindi è un punto guadagnato. Non siamo riusciti a sfondare, a volte gare così c’è il rischio anche di perderle. Sul primo gol poi tolto alla Ternana cosa è successo? Non ho capito bene. Ci siamo attenuti all’arbitro. Le ultime gare? Bisogna riuscire a farle con la mente sgombra. Non ci dimentichiamo da dove siamo partiti. A questo punto sarebbe un peccato non raggiungere i playoff, che sono il nostro sogno. Dovremo stare attenti a partite contro squadre che cercheranno di metterci in difficoltà in contropiede. La Serie A? A tutti piace sognare. Ora cerchiamo di raggiungere i playoff poi nel caso vedremo se si può anche andare oltre. L’infortunio? Ultimamente me ne stanno capitando di tutti i colori. Mi piace vivere di petto le cose, senza piangermi addosso. Cerco di lavorare tutti i giorni con la mente sgombra. Punto non da buttare? Giocare contro le squadre che in fondo si giocano il tutto per tutto non è facile. Sappiamo che a volte si rischia anche di perdere gare così. Ringrazio il mister per la stima, facciamo i complimenti ai miei compagni per come hanno fatto dovendo sostituirmi. Noi portieri siamo una famiglia nella famiglia e continuiamo a spronarci. Poter lavorare con questa serenità aiuta tutti a fare sempre bene».