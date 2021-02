Prima sconfitta interna della stagione per il Catanzaro, prossimo avversario del Palermo, subita da parte della Casertana per 0-3.

Di seguito le parole di mister Calabro al termine della partita.





«Mi risulta difficile commentarla. Voglio rivederla perché a caldo rischierei di dire qualche eresia. La squadra ha fatto molto bene, specie nel primo tempo e non mi spiego come mai non eravamo in vantaggio di più gol. Su quello dobbiamo lavorare ma dobbiamo vedere risultati in campo. E’ dall’inizio della stagione che abbiamo questo tipo di défaillance. I ragazzi non possono non vincere una partita come questa.

Faccio i complimenti per la prestazione. Durante l’intervallo li ho esortati a ripetere la prestazione del primo tempo perché il gol sarebbe venuto fuori prima o poi. Dobbiamo diventare cinici, affamati della ricerca del gol. Oggi deve servire da lezione in modo che i ragazzi capiscano che questa tipo di partita non deve più passare.

Ho attaccanti talmente esperti che sanno come porre rimedio a questo. Non è una questione tecnica o fisica. Quando parlerò con loro sarà sotto l’aspetto mentale. Alle volte ci andiamo con troppa sufficienza.

Non me lo spiego perché abbiamo una squadra esperta. Su questo voglio parlarne con i ragazzi domani. C’erano tutti i presupposti per poter rimediare. Non se l’aspettavano i ragazzi di passare in svantaggio. I gol ce li siamo fatti da soli».