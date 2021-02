Il difensore dell’Atalanta Rafael Toloi con la Nazionale italiana?

Ora è possibile visto che il difensore dell’Atalanta ha ricevuto l’ok dalla FIFA dopo la richiesta fatta in tal senso dalla Federcalcio. Il brasiliano che finora ha disputato partite solo con il Brasile Under 20 a livello di nazionali, ora sarà convocabile per poter essere a disposizione del ct Mancini.





Vista l’abbondanza dei centrali mancini a disposizione del commissario tecnico sembra complicato che entri in corsa per una convocazione a Euro2020, ma comunque non resta una cosa impossibile da realizzarsi.