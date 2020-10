Joe Tacopina è sempre più vicino all’acquisto del Catania. Stando a quanto riferito da “Gianlucadimarzio.com”, salvo clamorosi colpi di scena, entro un mese e mezzo circa l’imprenditore italo-americano diventerà a tutti gli effetti il nuovo proprietario del Calcio Catania.

Nelle ultime ore è arrivata l’accellerata finale per la chiusura dell’affare. Fra Tacopina e SIGI infatti, restano da limare soltanto gli ultimi dettagli.





Anche se si va va verso una cessione del 100% delle quote azionarie della società, alcuni soci di SIGI vorrebbero avere un ruolo all’interno del nuovo organigramma del club etneo. Fra questi, l’attuale presidente Gaetano Nicolosi, che potrebbe essere confermato al comando, e Nico Le Mura che da amministratore unico diventerebbe il direttore generale.

Rimane poi da risolvere il problema legato alla riduzione del debito societario che il Catania ha ereditato dalla precedente gestione. Superati questi intoppi, nei prossimi giorni è già in programma l’ennesimo ritorno di Tacopina in Sicilia per firmare il preliminare di vendita del club predisposto dai legali di SIGI. Da quel momento, verrà fissata per i primi di dicembre la data del closing per la definizione dell’affare.