Assurdo quanto successo a Palermo dove un infermiera dell’Ospedale Cervello è risultata positiva al Coronavirus, niente di strano se non fosse che nessuno l’avrebbe avvisata e la donna ha lavorato per 10 giorni reparto No Covid in ostretricia a stretto contatto con i pazienti.

Secondo quanto riporta “Blogsicilia.it” la donna si sarebbe sottoposta a tampone 10 giorni fa, ma nessuno le avrebbe comunicato la positività. La donna l’ha scoperto solamente quando ha fatto il secondo tampone cioè oggi, che è risultato positivo.





L’azienda sanitaria adesso sta eseguendo tutte le verifiche del caso.