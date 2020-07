La Sigi è sicuramente in pole position per rilevare il Catania Calcio. Secondo quanto riporta “La Sicilia”, ancora non è uscito il bando d’acquisizione della società rossoazzurra, ma con ogni probabilità la società si farà trovare preparata, anche perché è l’unica acquirente. Intanto oggi è prevista una nuova riunione e sarà presente Fabio Pagliara, che nei giorni scorsi ha annunciato che altri 3 soci entreranno in società per aumentare il capitale sociale.