Il Palermo sta cercando di costruire la squadra per la prossima stagione con l’obiettivo di centrare la promozione in Serie B. Tanti i nomi che circolano in orbita rosanero, tra questi c’è quello di Giuseppe Loiacono, difensore della Reggina. Il direttore sportivo dei granata, secondo quanto riporta “La Gazzetta del Sud” ha subito blindato il giocatore dichiarando che il difensore non lascerà Reggio.