«Mi piacerebbe guidare la Primavera della Reggina. Ho seguito gli amaranto in questa stagione, hanno assolutamente meritato la promozione. Gallo, Taibi e Toscano gli artefici di questo trionfo ed il club ha tutte le carte in regola per essere protagonista anche in serie B. Mi ispiro a Mazzarri, grande allenatore, ma dico anche Gasperini, che ho avuto nelle giovanili della Juventus. Il primo è un mago nel preparare le partite, il secondo nella qualità del gioco». Queste le parole di Marco Aronica, ex difensore di Reggina e Palermo, rilasciate ai microfoni di “La Gazzetta del Sud” in merito a un possibile futuro da allenatore nella primavera della Reggina.