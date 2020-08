Il Catania ha scelto il nuovo allenatore, dopo l’addio al club etneo di Cristiano Lucarelli: come riporta “TuttoC.com” il club etneo ha deciso che sarà Giuseppe Raffaele, a lungo accostato alla panchina del Palermo, il nuovo tecnico. Per lui pronto un contratto biennale. Raffaele ha comunicato proprio ieri al Presidente del Potenza, Salvatore Caiata, la sua volontà di non proseguire l’esperienza in rossoblù. Il Catania si è mossa fortemente per il tecnico e a quanto pare il matrimonio si farà a breve.