Il Catania è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Stando a quanto riferito da “Unicasport.it”, un nome più volte accostato ai rossoazzurri è quello di Antonio Junior Vacca. Dalle ultime indiscrezioni pare addirittura che potrebbe esserci un interesse slegato dalla vicenda Tacopina. Ancora non sono stati contattati fra le parti, ma il calciatore è un idea per il nuovo centrocampo del Catania. Per Vacca sarà importante attendere la formalizzazione del nuovo organigramma, sopratutto per capire chi sarà il direttore sportivo e l’allenatore dei rossoazzurri. Mentre Pecorino e Distefano non verranno riascattati da Milan e Lazio. Così i due giovani cresciuti nella cantera etnea disputeranno il ritiro con il Catania e verrano valutati dal nuovo mister.