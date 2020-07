Il bando per la vendita del Catania Calcio si farà, l’ha deciso il Tribunale, che ha apportato alcune modifiche al bando, dopo il fallimento della Holding Finaria. Secondo quanto riporta “Itasportpress” le date sono state confermate e il 22/23 luglio si apriranno le buste. Il prezzo base d’asta per la procedura competitiva in oggetto è pari a €1.304.000,00 così suddivisi:

-€ 954.000,00 per n. 1.908.000 azioni di Calcio Catania S.p.A. pari al 95,4 % del capitale sociale; la cessione comprenderà il credito di Finaria verso Calcio Catania S.p.A. per anticipazioni effettuate con tre bonifici dell’8, 16 e 23 gennaio 2020, per complessivi euro 75.000,00 (settantacinquemila//00) non risultando altri crediti;

-€ 350.000,00 per tutti i beni di proprietà di FINARIA S.p.A., in uso al centro sportivo “Torre del Grifo” come individuati e descritti nella perizia di cui sopra e nell’inventario inserito nella virtual data room. Al prezzo base dovrà aggiungersi l’aumento minimo di €25.000,00