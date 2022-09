Attraverso il proprio sito ufficiale il Catania chiama a raccolta i tifosi per la presentazione della nuova squadra- Previsto un grande appuntamento allo stadio “Massimino” come riporta la nota della società rossazzurra.

“È giunto il momento di un abbraccio forte e sincero, quello che unisce il Catania ai suoi tifosi, in vista dell’ormai prossimo esordio in campionato: martedì 13 settembre, alle ore 18.30, appuntamento al “Massimino” per celebrare la rinascita rossazzurra e presentare la squadra, le divise ufficiali da gioco e gli sponsor che figureranno sulle stesse per la stagione sportiva 2022/23. Chiara Giuffrida e Gianluca Di Marzio, volti noti del panorama televisivo nazionale e profondamente legati alla città, condurranno l’evento organizzato dall’agenzia Luca Napoli Management. Si esibirà Giuseppe Castiglia, che intonerà nell’occasione i suoi brani più cari ai tifosi del Catania. Il libero accesso alle Tribune A e B, settori aperti per assistere a questa manifestazione, sarà consentito dalle ore 17.30 in poi. La festa rossazzurra sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale Catania SSD”.