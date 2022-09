Attimi di panico ieri sera durante Cadice-Barcellona.

La gara è stata sospesa per più di quaranta minuti per un malore di un tifoso sugli spalti, che per fortuna si è ripreso poco dopo ed è stato trasportato in ospedale dai sanitari.

Ma la vicenda si sarebbe potuta concludere con un esito nefasto se non fosse stato per il portiere del Cadice, Jeremias Ledesma, che si è accorto della situazione sugli spalti, ha corso fino alla panchina e ha lanciato sulle gradinate un defibrillatore, per aiutare il soccorso dell’uomo. Un gesto che ha salvato una vita.

Ecco una clip: