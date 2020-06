Ecco qui di seguito le parole dell’ex Amministratore Delegato del Catania Pietro Lo Monaco, quest’ultimo intervenuto a “Itasportpress”.

«E’ ora di finirla! Tutta questa situazione non è quella degli ultimi tre anni. Le retrocessioni fanno scomparire le società, il Catania invece non è scomparso, grazie alla gestione degli ultimi tre anni. Ho speso la mia faccia in giro per il mondo per il Catania, rimettendoci salute, fisico e soldi. E tutte le stupidaggini e menzogne sulla gestione degli ultimi 3 anni, sono veramente vergognose, perché non fa altro che legittimare quello che è il modo di fare di un certo ambiente. La situazione del Catania seppur grave, prosegue Lo Monaco, non è figlia degli ultimi tre anni, ma dei quattro anni antecedenti al 2016. E nei quattro anni precedenti il sottoscritto non c’era e non c’è mai stato. Le decisioni prese negli ultimi tre anni di gestione sono ancora più virtuose di alcune decisioni gestionali prese in Serie A, con le quali il Catania fu considerato come modello ed esempio in tutto il mondo. Quindi si vergognino tutti quelli che attaccano, perché fanno un attentato al Catania. Il Catania ha tentato di non morire, di non far sparire la matricola con quello che passava il convento. Sui fornitori eravamo a -12 milioni di euro, solo con i fornitori. Siamo arrivati a -4,5 milioni di euro. Vuol dire che abbiamo pagato in questi tre anni e contestualmente abbiamo anche giocato i campionati con zero punti di penalizzazione, disputando campionati competitivi. Più virtuosi di così si muore».