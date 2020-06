Secondo quanto riporta “La Sicilia”, la Polizia di Stato ha sospeso per 5 giorni l’attività del bar di un albergo di Cefalù per il mancato rispetto delle norme legate al Coronavirus. Infatti, sono stati trovati 400 clienti distribuiti su 40 tavoli in due diverse aree del locale, si erano creati degli assembramenti di persone che non indossavano la mascherina e non mantenevano il distanziamento. Inoltre, il titolare dell’attività è stato multato con la sanzione amministrativa di 400 euro.