Apprensione in casa Catania in vista del derby col Palermo.

Anche nella giornata di ieri, come riporta “Newscatania.com”, Piccolo, Sarao, Tonucci e Zanchi hanno lavorato a parte, proseguendo nei programmi individualizzati stilati per ognuno di loro.





Tra questi Tonucci e Sarao potrebbero avere qualche chance di essere convocati almeno per la panchina, mentre Piccolo e Zanchi sono in fortissimo dubbio per il posticipo di lunedì sera.