Lunedì alle 21, dopo sette anni di assenza, torna il derby tra Palermo e Catania. Le due squadre giocheranno senza il supporto dei tifosi per via delle direttive anti-Covid. La nostra redazione, proprio per parlare del derby, ha contattato l’ex difensore rosanero Cristian Zaccardo:

L’assenza dei tifosi può essere fondamentale sia per il Palermo che per il Catania?





«Non è la prima partita che si gioca senza pubblico, quindi i giocatori si sono un po’ abitati. L’assenza vale per entrambe le squadre che hanno dei pro e dei contro. Se giochi in casa e hai i tifosi, naturalmente, sei avvantaggiato. Senza tifosi si riduce il gap».