I supporters del Catania non hanno preso bene il pareggio nel derby contro il Palermo, pesa per i rossazzurri la mancanza della vittoria visto che i rosanero erano decimati.

I tifosi etnei sui social non ha risparmiato le critiche verso la squadra di Raffaele, ecco la desamina da parte dei tifosi riportata da “Tuttocalciocatania.com”:





«Abbiamo passato giorni a farvi capire cosa significhi giocare il derby. Ve lo abbiamo ripetuto in mille modi diversi, avete dimostrato che non avete capito un cazzo. Ci rode il culo da morire, vedervi spaesati, senza grinta, incapaci di fare due passaggi di fila, calcio d’angolo battuti alla cazzo di cane. Carusi così non va proprio, assolutamente. Non vi abbiamo detto niente dopo 7 gol in due partite, avevamo capito limiti e momento. Ma dopo ieri sera non potevamo essere ancora comprensivi. Loro erano a stento undici, senza cambi, con disagi allucinanti e vi hanno dato una sonora lezione. Hanno tenuto palla, hanno tenuto campo, sono stati più volte pericolosi. Questo ci aspettavamo da voi! Non una valanga di gol, non una vittoria facile, ma una partita giocata alla morte. Invece eravate fantasmi. Sappiamo che non siete una corazzata, sappiamo che avete limiti e robe varie, ma il derby va sempre giocato con il coltello tra i denti! Il risultato poi è storia a sé, ma l’impegno non deve mai mancare! Vi hanno dato una lezione, difficile da digerire, difficile da far passare, impossibile da dimenticare. Non avete alibi per ieri sera, dovete solo chiedere scusa e basta».