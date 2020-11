«E’ un periodo così delicato e le persone in generale, comprese le società possono avere paura che possa peggiorare la situazione. I club non possono controllare i proprio tesserati e così qualcuno ha dubbi.

E’ comprensibile, però il protocollo dell’Italia rispetta gli stessi dettami delle società, anzi qui è più rigido, siamo isolati. Anche i viaggi sono fatti in massima sicurezza. In aereo stiamo tutti con la mascherina.





In questo modo si può diminuire il rischio di contagio. La verità è che puoi contagiarti in Nazionale come nella tua squadra di appartenenza. Ma l’importanza della Nazionale è fuori discussione». Queste le parole del portiere del Torino, Salvatore Sirigu, rilasciate ai microfoni di “Il Messaggero” in merito alla Nazionale e all’emergenza Coronavirus.