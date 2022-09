Vice Presidente ed Amministratore Delegato del Catania, Vincenzo Grella, è intervenuto in sala stampa per presentare la Campagna Abbonamenti rossazzurra, è fiducioso in vista dell’inizio del campionato:

«Sono molto contento di avere il Presidente con noi. Lo sento 3-4 volte al giorno ma averlo al fianco mio e di tutto lo staff dà una grande carica, conferma tanti principi che stiamo portando avanti con tutte le difficoltà che chi sta intorno alla squadra conosce. Il Direttore Generale Luca Carra ha fatto un lavoro di grandissimo livello negli ultimi dieci giorni. C’è stata subito sintonia, è un dirigente molto pratico a cui non piace perdere tempo e parlare tanto, come me. In sede di Campagna Abbonamenti, l’aspettativa è quella di avere una risposta molto positiva dal nostro pubblico. Percepisco segnali positivi attraverso l’entusiasmo e la voglia dei tifosi. Adesso bisogna avere un riscontro numerico, attendo di conoscere la risposta della piazza con grande serenità».