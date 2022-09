Nell’ultimo giorno di mercato, concluso ieri, una fantasia aleggiava tra i tifosi rosanero.

Una suggestione, forse solo un sogno. Quel che è certo è che i tifosi del Palermo, alla notizia dell’addio di Josip Ilicic dall’Atalanta, sono letteralmente impazziti. Molti sui social hanno invocato un ritorno dell’attaccante, ci credono e qualcuno ha chiamato in causa pure la Santuzza.

Come si legge su “Gds.it” il fantasista sloveno non tornerà nel capoluogo. Almeno per il momento. Certo, il mercato degli svincolati non dorme mai, ma l’operazione risulta essere molto complessa soprattutto per questioni di bilancio. Ilicic all’Atalanta percepiva 1,5 milioni netti a stagione. Una cifra che la dirigenza rosanero non potrebbe garantire al momento.