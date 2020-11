La Digos ha identifdicati e denunciato tre persone, due maggiorenni e un minorenne: G.G. di 27 anni, T.G.S. di 24 e un diciassettenne. Il motivo è da ricondurre, secondo quanto riporta “Lasicilia.it”, alla manifestazione del 25 ottobre contro il lockdown a Catania.

I fatti si riferiscono alla protesta dell’ultima domenica di ottobre in piazza Duomo e in via Etnea, nel tratto adiacente la sede della Prefettura, al grido di “Se tu mi chiudi, tu mi paghi”.





La pacifica protesta ha visto circa 600 partecipanti. Uno degli agitatori, a volto scoperto, impugnando una cintura con una grossa fibbia, ha sferrato una violenta cinghiata all’indirizzo di uno dei poliziotti, colpendolo al braccio sinistro posto a protezione del viso. Le indagini effettuate dalla Digos, attraverso la disamina delle videoriprese ha però consentito di iddentificare alcuni dei facinorosi. Uno è G.G., di 27 anni, incensurato, appartenente fino al 2016, al gruppo ultras “D.P.T. Dalla Parte del Torto”.