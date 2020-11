L’avvocato italo-americano, Joe Tacopina, ai microfoni di “Antenna Uno Notizie“, ha parlato di «situazione in divenire» e di «accordo con Sigi».

Tacopina è anche tornato a parlare con entusiasmo dei progetti futuri in rossazzurro:





«Mi aspetto di riportare il Catania in Serie A e di riprendere la nostra legittima posizione come uno dei club più importanti d’Italia. Catania è una città meravigliosa, con persone fantastiche che sono state molto incoraggianti per me e per il nostro progetto. Questa sarà la più grande epoca della gloriosa storia del Calcio Catania e sono onorato di poter farne parte! Spero di vedervi a dicembre. Forza Catania!».