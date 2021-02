“Cenere lavica, Comune di Catania al lavoro da stamane. Come disposto dal sindaco Salvo Pogliese al termine di un accurato sopralluogo, presenti gli assessori Sergio Parisi e Fabio Cantarella, lavoro avviato per ripulire dalla cenere alcune vie d’accesso all’impianto in previsione del match di domani col Bari”.

A riportare la notizia è “CatanistaRedazione” tramite un post sulla pagina Facebook.