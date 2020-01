«Smentisco di aver litigato con il direttore sportivo Luca Nember, non è assolutamente vero. Abbiamo sempre preso le decisioni di comune accordo sulla campagna acquisti. Ho mille difetti, ma non sono un bugiardo: se dico che non è vero, non è vero. Aver letto queste notizie infondate mi è dispiaciuto, perché ho un buon rapporto con il direttore». Queste le parole del tecnico del Trapani, Fabrizio Castori, rilasciate in conferenza stampa in merito a un possibile litigio con l’ormai ex ds della squadra granata, Luca Nember.