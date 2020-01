La Pistoiese è alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto offensivo in vista della seconda metà di stagione. Secondo quanto riporta “Tuttoc.com” la squadra toscana avrebbe messo nel mirino Daniele Cacia, ex attaccante del Piacenza. Il giocatore al momento aspetta qualche offerta dalla Serie B, poche settimane fa il nome del bomber era circolato in casa Palermo, poi i rosanero decisero di virare su Roberto Floriano.