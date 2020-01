In vista del match di domenica 26 gennaio tra Troina e Acireale, due squadre che non vanno di certo d’accordo, il clima si sta riscaldando sempre di più. Infatti, sono proprio i tifosi rossoblu a riscaldare gli animi in vista del ritorno da avversario dell’ex allenatore e attuale tecnico dell’Acireale Giuseppe Pagana. Ecco qui di seguito il post da parte di una pagina di tifosi del Troina che dimostra la rabbia contro il loro ex allenatore:

“Da Sogno ad incubo….da incubo a sogno!!!Oggi ci ritroviamo qui a scrivere nuovamente dopo mesi di silenzio.

Lo facciamo perché cogliamo al volo un occasione, che non possiamo farci scappare: TROINA -ACIREALE , domenica 26-01-20 , non sarà una partita qualunque, in particolar modo per noi!!!

NOI che ci sentiamo ancora traditi e delusi dal comportamento ( di qualche anno fa) una pseudo persona che dimostrava attaccamento incondizionato alla città di Troina!!!

NOI che abbiamo macinato km, elogiato,difeso e sostenuto fino all’ inverosimile chi non lo meritava!!!

NOI che ci siamo presi critiche e contestazioni!!!

NOI che ancora oggi siamo ancora qua a DIFENDERE i colori rossoblù con cuore e attaccamento!!! Ci siamo sentiti e tutt’ora ci sentiamo delusi,traditi, dal comportamento poco rispettoso di una persona in particolare. Domenica c’è lo ritroveremo di fronte da avversario e per lo più lo vedremo nella veste di allenatore della squadra di sempre più odiata da NOI. NON CI SARANNO NE ROSE , NE FIORI, NE APPLAUSI, NE CORI O STRISCIONI A FAVORE DI QUESTA PERSONA. L’AMBIENTE SARÀ CALDO , INFUOCATO, DA INCUBO PROPRIO!!! IL NOSTRO SOGNO CHE TANTO CI HAI FATTO DESIDERARE SI È TRASFORMATO IN INCUBO SOPRATTUTTO PER COLPA TUA!!! Si perché qualla sera di giugno quando ci siamo riuniti con te , tu stesso hai pronunciato AMORE ETERNO NEI NOSTRI CONFRONTI, MA SOPRATTUTTO NEI CONFRONTI DI TROINA e invece sapevi già di andartene via dopo solo pochi giorni !!! Da quel momento hai perso da parte nostra tutto l’apprezzamento e l’elogio che fino a lì ti avevamo dato. Domenica il disprezzo sarà ancora più forte , e non per la persona che sei, ma per la delusione che ci hai dato 2 anni fa. Tutto quello fatto di bene, così, poi purtroppo cade e muore.

E così è per NOI nei tuoi confronti. Per fortuna però il nostro INCUBO si è ritrasformato in SOGNO, CHE STIAMO VIVENDO CON DEI RAGAZZI MERAVIGLIOSI E UN ALLENATORE ANIMA E CUORE CHE STA ONORANFO AL MEGLIO LA MAGLIA!!! NOI CAMMINEREMO SEMPRE A TESTA ALTA AL CONTRARIO DA TE!!!

TU PURTROPPO SEI INCIAMPATO E SEI CADUTO NELL’INCUBO, QUELLO CHE TI APPRESTI A VIVERE DOMENICA QUANDO NON SARAI TU IL CONDOTTIERO ROSSOBLÙ E QUANDO IL NUCLEO IMAKERA NON TI SOSTERRÀ PIÙ!!! TI ASPETTIAMO NELLE TENEBRE”