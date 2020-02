Nella giornata di oggi, un uomo si è recato all’ospedale Cervello di Palermo affermando di presentare i sintomi del virus che in questo periodo sta causando il panico in tutta Europa. Infatti, i sanitari hanno eseguito il tampone per la ricerca del coronavirus disponendo il trasferimento in Malattie infettive ma hanno affermato che non si tratta di un paziente a rischio. Dopo l’arrivo all’ospedale dell’uomo, tra pazienti e operatori sanitari si è scatenato il panico, ma il caso in questione sembra aggiungersi alla decina dei casi precedentemente registrati in Sicilia che sono risultati tutti negativi. Questo quanto riportato da “Repubblica.it”.